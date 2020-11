Cinisello Balsamo dedica una piazza a Sfera Ebbasta (Di lunedì 23 novembre 2020) A Cinisello Balsamo una piazza dedicata a Sfera Ebbasta: Gionata Boschetti è il cittadino più famoso del comune lombardo Cinisello Balsamo rende omaggio al suo cittadino più noto. È stata inaugurata nei giorni scosi, alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, una piazza in onore di Sfera Ebbasta. Il primo cittadino, insieme allo stesso ‘trap king’, ha rivelato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Aunata a: Gionata Boschetti è il cittadino più famoso del comune lombardorende omaggio al suo cittadino più noto. È stata inaugurata nei giorni scosi, alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, unain onore di. Il primo cittadino, insieme allo stesso ‘trap king’, ha rivelato… L'articolo Corriere Nazionale.

BotGlr : Questo lo dicono i parasocietari di Cinisello Balsamo, i cinesi sono tirchi si sa - pbrex668 : RT @davideGra: Il Comune di Cinisello Balsamo ha intitolato una piazza a Sfera Ebbasta per i prossimi tre mesi. A questo punto propongo al… - Angelo_Z93 : RT @davideGra: Il Comune di Cinisello Balsamo ha intitolato una piazza a Sfera Ebbasta per i prossimi tre mesi. A questo punto propongo al… - Farmacol_farma : @NicolaPorro @giubileif Cazzate. Se Cinisello Balsamo è sulla bocca di tutta Italia, da anni, è grazie a lui. - ISecolo : RT @davideGra: Il Comune di Cinisello Balsamo ha intitolato una piazza a Sfera Ebbasta per i prossimi tre mesi. A questo punto propongo al… -