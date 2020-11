Highlights e gol Fiorentina-Benevento 0-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Glie le azioni salienti di0-1, lunch match dell’ottava giornata di. Al Franchi è decisivo un gol di Improta sugli sviluppi di un errore di Biraghi in fase di possesso. Per la squadra di Prandelli due note stonate arrivano anche dall’infermeria: out Bonaventura (problema alla caviglia nel riscaldamento) e Ribery (Saponara al suo posto). SportFace.