Ballando con le stelle: trionfano Gilles Rocca e Lucrezia Lando (Di domenica 22 novembre 2020) Tutto pronto per la finale di questa scoppiettante edizione di BalLando con le stelle. Le coppie, giunte a questo ultimo e importantissimo step, sono pronte a mettersi in gioco per aggiudicarsi il trionfo. L’annuncio della coppia vincitrice arriva da Milly Carlucci, al termine di una finalissima ricca di sfide all’ultimo respiro. Il gran finale di BalLando con le stelle I finalisti di BalLando con le stelle sono pronti a sfidarsi in una battaglia a colpi di esibizioni, colpi di scena e emozioni a non finire. Il talent show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, è giunto all’ultimo step di un’edizione che ha intrattenuto il pubblico da casa con lo spirito proprio del programma. Non solo il talento, le esibizioni e il percorso di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 22 novembre 2020) Tutto pronto per la finale di questa scoppiettante edizione dicon le. Le coppie, giunte a questo ultimo e importantissimo step, sono pronte a mettersi in gioco per aggiudicarsi il trionfo. L’annuncio della coppia vincitrice arriva da Milly Carlucci, al termine di una finalissima ricca di sfide all’ultimo respiro. Il gran finale dicon leI finalisti dicon lesono pronti a sfidarsi in una battaglia a colpi di esibizioni, colpi di scena e emozioni a non finire. Il talent show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, è giunto all’ultimo step di un’edizione che ha intrattenuto il pubblico da casa con lo spirito proprio del programma. Non solo il talento, le esibizioni e il percorso di ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Emanuele4Music : Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2020: i vincitori sono la coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando… - Angelo33580750 : @caterinabalivo @GillesRocca @Ballando_Rai Grandissimo, anche un po' di 'Lazio' con lui ? -