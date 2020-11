Briatore ha chiesto alla Gregoraci di risposarlo? “Un riavvicinamento ma…” | la verità

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 novembre 2020) Flavioed Elisabettali rivedremo mai davvero (di nuovo) marito e moglie? A quanto pare no. Prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip, immancabile l’appuntamento con le chicche di Gabriele Parpiglia direttamente per Casa Chi, il formata Instagram di Chi. Flavioed ElisabettasuNella precedente puntata del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.