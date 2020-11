Grande Fratello Vip 5, il fidanzato di Rosalinda Cannavò: "Dayane Mello sa capire i punti deboli" (Di venerdì 20 novembre 2020) Giuliano, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha parlato dell'amicizia che lega l'attrice siciliana a Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Giuliano, il fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha commentato i baci tra la sua ragazza e Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5: intervistato da Casa Chi ha detto che la modella brasiliana sa capire i punti deboli delle persone per ottenere la reazione che si aspetta. Il percorso di Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello è stato abbastanza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) Giuliano,di, ha parlato dell'amicizia che lega l'attrice siciliana aall'interno della casa delVip 5. Giuliano, ildi, ha commentato i baci tra la sua ragazza eall'interno della casa delVip 5: intervistato da Casa Chi ha detto che la modella brasiliana sadelle persone per ottenere la reazione che si aspetta. Il percorso dinella casa delè stato abbastanza ...

