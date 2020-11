(Di giovedì 19 novembre 2020) Questa sera, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, l’ultima puntata di Doc –tue. La fiction disi è portata a casa ascolti incredibili, innescando anche una sorta di “botta e risposta” (troncato sul nascere), tra l’ex del GF e, protagonista di “Gli orologi del diavolo”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

repubblica : Luca Argentero e quel monologo diventato inno di un paese che combatte - Monicavda83 : Tra poco a #OggiEUnAltroGiorno ci sarà Luca Argentero che parlerà di ???? #DocNelleTueMani - blogtivvu : Luca Argentero fa chiarezza su Beppe Fiorello: stasera il finale di Doc – nelle tue mani - mementoavdere : RT @DocNelleTueMani: Le notizie, quelle che ci piacciono tanto!!! ?? Non sappiamo quando, ma sappiamo che il nostro amato DOC tornerà per un… - Ourstarrynight3 : Com'è possibile che io vengo a scorprire solo ora della 'lite' qui su tw tra Argentero e Fiorello? Io sempre dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Va in onda questa sera in prima serata su Rai1 il finale della prima stagione di DOC - Nelle Tue Mani, l'amatissima Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli.Questa sera, giovedì 19 novembre, va in onda l’ultima attesissima puntata di Doc – Nelle tue mani. La serie di casa Rai, interpretata da un camaleontico Luca Argentero e dalla bella Matilde Gioli, ha ...