Ballando, Maykel Fonts è positivo: parla Milly Carlucci (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo ore di indiscrezioni, è arrivata la conferma da parte di Milly Carlucci: essendo risultato positivo, Maykel Fonts dovrà rinunciare alla finale di Ballando con le Stelle. Cosa ne sarà di Alessandra Mussolini? La conduttrice dello show di Rai1 cerca di fare chiarezza su Instagram. Inizialmente, la notizia sembrava lasciare qualche speranza ad una smentita ufficiale. Nel silenzio dei diretti interessati, i fan hanno atteso con ansia che emergesse finalmente la verità. Purtroppo, Milly Carlucci si è trovata a dover confermare le prime voci che giravano sul web da alcune ore: “Siamo alle prove di Ballando con le Stelle, tutti hanno provato salvo Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. La notizia è già ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo ore di indiscrezioni, è arrivata la conferma da parte di: essendo risultatodovrà rinunciare alla finale dicon le Stelle. Cosa ne sarà di Alessandra Mussolini? La conduttrice dello show di Rai1 cerca di fare chiarezza su Instagram. Inizialmente, la notizia sembrava lasciare qualche speranza ad una smentita ufficiale. Nel silenzio dei diretti interessati, i fan hanno atteso con ansia che emergesse finalmente la verità. Purtroppo,si è trovata a dover confermare le prime voci che giravano sul web da alcune ore: “Siamo alle prove dicon le Stelle, tutti hanno provato salvo Alessandra Mussolini e. La notizia è già ...

