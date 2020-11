Milano. Luminarie: dal Comune 75 mila euro di contributi per accendere i quartieri decentrati della città (Di giovedì 19 novembre 2020) milano vuole accendersi di luci, colori e speranza nonostante l’emergenza Covid. Approvate per questo le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi volti alla realizzazione di Luminarie e addobbi nelle vie ed assi commerciali cittadini, in occasione delle prossime festività natalizie. “L’Amministrazione – spiega l’Assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani – vuole sostenere tutte quelle realtà come Associazioni di Via e di Categoria e comitati di negozianti che, nonostante l’attuale e difficile contesto economico dettato dell’emergenza Covid, vogliono mantenere vive le nostre vie. Le Luminarie sono un segno di luce e di speranza, utile a rinsaldare il profondo legame tra il tessuto commerciale della città e i ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 19 novembre 2020)vuole accendersi di luci, colori e speranza nonostante l’emergenza Covid. Approvate per questo le linee di indirizzo per l’assegnazione deivolti alla realizzazione die addobbi nelle vie ed assi commerciali cittadini, in occasione delle prossime festività natalizie. “L’Amministrazione – spiega l’Assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani – vuole sostenere tutte quelle realtà come Associazioni di Via e di Categoria e comitati di negozianti che, nonostante l’attuale e difficile contesto economico dettato dell’emergenza Covid, vogliono mantenere vive le nostre vie. Lesono un segno di luce e di speranza, utile a rinsaldare il profondo legame tra il tessuto commercialee i ...

