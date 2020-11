Agente e autore di programmi Rai Il caso Di Carlo scuote la Vigilanza Scoppia il caso degli ospiti di “Oggi è un altro giorno” Molti venivano dall’agenzia in conflitto d’interessi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Qualcuno parafrasando un vecchio adagio potrebbe dire: fatto il codice etico, trovato l’inganno. Questo almeno è quanto sembra essere accaduto in Rai dove sta facendo molto discutere ildell’Andrea Diche, fino a poco tempo fa, risultava titolare dell’agenzia di spettacolo e di casting Adc Management, dando vita ad un presuntodi interessi. Così è capitato che sulle reti del servizio pubblico nazionale e nello specifico nel programmaè uncondotto da Serena Bortone e di cui Di, finivano personaggi rappresentati dalla sua stessa agenzia.i nomi che sarebbero gestiti dalla società tra cui spiccano quelli di Asia Argento e Antonia ...

clikservernet : Agente e autore di programmi Rai. Il caso Di Carlo scuote la Vigilanza. Scoppia il caso degli ospiti di “Oggi è un… - MPenikas : LN Agente e autore di programmi Rai. Il caso Di Carlo scuote la Vigilanza. Scoppia il caso degli ospiti di “Oggi è… - Noovyis : (Agente e autore di programmi Rai. Il caso Di Carlo scuote la Vigilanza. Scoppia il caso degli ospiti di “Oggi è un… - Dalla_SerieA : Alaba, la Juve in corsa: ecco perché può farcela - - VigilanzaT : #Rai1, caso Andrea Di Carlo. Il Senatore Alberto Airola (m5s) interroga Salini e Foa sulla vicenda dell'autore-agen… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente autore

LA NOTIZIA

Raffaele Violante, siracusano di 29 anni, già conosciuto alle forze di Polizia e sottoposto ad una precedente misura cautelare degli arresti domiciliari, per aver perpetrato una rapina la sera del 31 ...Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di P.S. di Cefalù, della Squadra Mobile di Messina e del Commissariato ...