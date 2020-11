Una vita in otto pezzi. Viaggio nella memoria riascoltando "Dalla" - (Di martedì 17 novembre 2020) Luca Ricci Il primo amore, la nostalgia del padre, i sogni da scrittore: una colonna sonora lunga 40 anni I primi quarant'anni dell'album Dalla di Lucio Dalla sono stati straordinari e coincidono quasi perfettamente con la generazione nata nei Settanta. Per noi che lo abbiamo ascoltato per la prima volta quando avevamo cinque o sei anni (l'album usciva nel settembre 1980), è davvero quel che si può dire una colonna sonora, anzi di più, un compagno di vita. E allora se è vero che niente come la musica può restituire il senso proustiano della madeleine, voglio condividere con voi una specie di ascolto emozionale e affettivo, sentimentale dell'album, ripescando il ricordo più vivido tra i tanti che riaffiorano alla memoria, traccia per traccia. Balla Balla Ballerino ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Luca Ricci Il primo amore, la nostalgia del padre, i sogni da scrittore: una colonna sonora lunga 40 anni I primi quarant'anni dell'albumdi Luciosono stati straordinari e coincidono quasi perfettamente con la generazione nata nei Settanta. Per noi che lo abbiamo ascoltato per la prima volta quando avevamo cinque o sei anni (l'album usciva nel settembre 1980), è davvero quel che si può dire una colonna sonora, anzi di più, un compagno di. E allora se è vero che niente come la musica può restituire il senso proustiano della madeleine, voglio condividere con voi una specie di ascolto emozionale e affettivo, sentimentale dell'album, ripescando il ricordo più vivido tra i tanti che riaffiorano alla, traccia per traccia. Balla Balla Ballerino ...

