Vite al Limite Vianey e Allen | marito e moglie | 600 kg in due La loro storia

(Di martedì 3 novembre 2020)al. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. LadiLa ventesima ed ultima puntata della settima stagione dialè molto particolare perchè vede come protagoniste due persone, originarie entrambe di Chicago (Stato dell’ Illinois). Si tratta di una … L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Vite al Limite Robert Buchel pesava 410 kg: la tragica fine del protagonista - #Limite #Robert #Buchel #pesava - zazoomblog : Vite al Limite Robert Buchel pesava 410 kg: la tragica fine del protagonista - #Limite #Robert #Buchel #pesava - otbgrazer : ma su realtime fanno solo vite al limite e cortesie per gli ospiti ok - alexforever25 : Sono passata a vite al limite avvisatemi quando finisce sta pagliacciata#GFVIP - bus1lover : tutti che guardano il GFV e io invece guardo Vite al Limite??? -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite

Ck12 Giornale

Il Comune aderisce ad Attenta-Mente, la campagna per la sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti ...Il percorso a Vite al Limite. Una delle storie più commoventi è quella di Robert Buchel. Uomo di 41 anni proveniente Forked River in New Jersey che all’inizio del suo percorso ...