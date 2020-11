Uomini e Donne spoiler oggi: Biagio tratta male Gemma, Sophie bacia Nino (Di martedì 3 novembre 2020) Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 3 novembre, rivelano che si tornerà a parlare di Gemma. La dama siederà al centro dello studio per spiegare come stia evolvendo la conoscenza con Biagio. Quest’ultimo non si comporterà molto bene con lei, al punto da generare nella dama un pianto disperato. In merito al trono classico, invece, dopo lo sfogo della scorsa puntata, Sophie uscirà con Nino. I due si troveranno molto bene e scatterà anche un bacio. Tornata la linea allo studio, però, entrambi sminuiranno questo gesto. spoiler oggi: Gemma contro Biagio oggi a Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 3 novembre 2020) Glidella puntata didi, martedì 3 novembre, rivelano che si tornerà a parlare di. La dama siederà al centro dello studio per spiegare come stia evolvendo la conoscenza con. Quest’ultimo non si comporterà molto bene con lei, al punto da generare nella dama un pianto disperato. In merito al trono classico, invece, dopo lo sfogo della scorsa puntata,uscirà con. I due si troveranno molto bene e scatterà anche un bacio. Tornata la linea allo studio, però, entrambi sminuiranno questo gesto.controe ...

