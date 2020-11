Trasporto pubblico, in arrivo 15 nuovi bus a Benevento (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – La Regione Campania con nota Prot. 2020 0516628 del 02/11/2020 ha autorizzato il comune di Benevento a poter effettuare nuove linee automobilistiche, finalizzate alla rimodulazione di ulteriori corse aggiuntive a quelle già in essere per far fronte alla emergenza covid 19 in atto. Il comune di Benevento, con il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Mobilità e Trasporti Luigi Ambrosone, si era fatto promotore di poter rappresentare alla Regione la necessità di poter rendere la città di Benevento capace di poter offrire ai cittadini un servizio con la massima sicurezza sanitaria rispetto alla emergenza in atto, tale da salvaguardare la salute pubblica per chi utilizza il Trasporto in città, con le dovute ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– La Regione Campania con nota Prot. 2020 0516628 del 02/11/2020 ha autorizzato il comune dia poter effettuare nuove linee automobilistiche, finalizzate alla rimodulazione di ulteriori corse aggiuntive a quelle già in essere per far fronte alla emergenza covid 19 in atto. Il comune di, con il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Mobilità e Trasporti Luigi Ambrosone, si era fatto promotore di poter rappresentare alla Regione la necessità di poter rendere la città dicapace di poter offrire ai cittadini un servizio con la massima sicurezza sanitaria rispetto alla emergenza in atto, tale da salvaguardare la salute pubblica per chi utilizza ilin città, con le dovute ...

Agenzia_Ansa : #Cts: 'Lockdown provinciali e rivedere il trasporto pubblico. Ma attendere qualche giorno prima delle nuove misure'… - fanpage : Ultim'ora Nel nuovo #dpcm in arrivo il governo agisce anche sul nodo trasporti. Cosa prevede - virginiaraggi : Arrivano nuovi bus per Casal Monastero. Sono mezzi che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante nord-est di… - g_carissimo : Le conferenze di #emob2020: #decarbonizzazione nel #trasportopubblico, hub intermodali e tanto altro nella terza co… - 1ettoreb : RT @EugenioCardi: Adesso voglion chiudere supermercati, negozi e musei, dopo che i soldi del #MES non son stati presi per via di quei defic… -