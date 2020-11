Giuseppe Conte, diretta 2 novembre 2020 Camera e Senato: orario e dove guardare il discorso (Video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera e al Senato oggi lunedì 2 novembre 2020 per annunciare le novità del nuovo Dpcm in vigore da domani 3 novembre. Il governo ha in programma nuove regole per contrastare l’avanzata dei contagi da Covid-19 (nelle ultime 24 ore il bollettino giornaliero ha registrato 29.907 contagiati e 208 deceduti), secondo le ultime indiscrezioni nel nuovo decreto sarà introdotto il coprifuoco nazionale alle ore 21, lo stop agli spostamenti tra Regioni e la chiusura dei centri commerciali nel weekend e possibile. Per le aree più a rischio inoltre (quel con l’indice Rt più alto) potrebbero venir adottate misure ancora più restrittive, si parla ad esempio di bar e ristoranti chiusi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Presidente del Consiglioallae aloggi lunedì 2per annunciare le novità del nuovo Dpcm in vigore da domani 3. Il governo ha in programma nuove regole per contrastare l’avanzata dei contagi da Covid-19 (nelle ultime 24 ore il bollettino giornaliero ha registrato 29.907 contagiati e 208 deceduti), secondo le ultime indiscrezioni nel nuovo decreto sarà introdotto il coprifuoco nazionale alle ore 21, lo stop agli spostamenti tra Regioni e la chiusura dei centri commerciali nel weekend e possibile. Per le aree più a rischio inoltre (quel con l’indice Rt più alto) potrebbero venir adottate misure ancora più restrittive, si parla ad esempio di bar e ristoranti chiusi ...

Giorgiolaporta : Se la notizia de #LeIene venisse confermata sarebbe la fine della carriera politica di Giuseppe #Conte. C'era una v… - Rinaldi_euro : Antonio Rinaldi su Giuseppe Conte: 'Premier debolissimo, per questo rifiuta il confronto con le opposizioni' - LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - mariagi58104516 : RT @haveyoumetelena: io martedì in teoria devo andare dal mio fidanzato dopo un mese che non ci vediamo @ giuseppe conte cosa vogliamo fare… - valenti14227189 : RT @haveyoumetelena: io martedì in teoria devo andare dal mio fidanzato dopo un mese che non ci vediamo @ giuseppe conte cosa vogliamo fare… -