Giletti attacca De Luca: “Stia zitto e vada negli ospedali, facile dire ca***te” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Dovrebbe stare zitto e andare negli ospedali a vedere cosa non funziona, non a predicare dietro una scrivania comoda dicendo ca***te“. Questo è il duro commento di Massimo Giletti sul recente modus operandi di Vincenzo De Luca, esplicitato nel corso della trasmissione ‘Non è l’arena’ (LA7). Il giornalista e conduttore televisivo italiano si è scagliato con decisione contro il governatore della Campania, reo, a sua detta, di esternare dichiarazioni fuorvianti riguardo la pandemia, sottovalutando tanti aspetti di essa e non agendo concretamente. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Dovrebbe staree andarea vedere cosa non funziona, non a predicare dietro una scrivania comoda dicendo ca***te“. Questo è il duro commento di Massimosul recente modus operandi di Vincenzo De, esplicitato nel corso della trasmissione ‘Non è l’arena’ (LA7). Il giornalista e conduttore televisivo italiano si è scagliato con decisione contro il governatore della Campania, reo, a sua detta, di esternare dichiarazioni fuorvianti riguardo la pandemia, sottovalutando tanti aspetti di essa e non agendo concretamente.

Rockydialogo : @LegaSalvini Attaccare De Luca ci stà. Invece lei Salvini quando dice e fa le stesse cazzate, come per esempio inv… - MastroTitta9 : GILETTI È PRONTO PER SCENDERE IN POLITICA - A “NON È L’ARENA”, IL CONDUTTORE ATTACCA VINCENZO TA SUCA CHE HA CHIUSO… - _DAGOSPIA_ : GILETTI ATTACCA DE LUCA CHE HA CHIUSO LE SCUOLE: BASTA CON CHI HA SUCCESSO CON FRASI INUTILI - VIDEO… - emiliopaperino : Con quali competenze #Giletti attacca #DeLuca? Se la TV è spazzatura ci sarà un motivo!!! - Il Fatto Quotidiano - ManuCarnevali : @ritadallachiesa @GilettiMassimo Gli atteggiamenti non tollerabili sono quelli di chi come Giletti continua ad at… -