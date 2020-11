Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: via per 80 milioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli sono bastati solamente tre minuti per siglare un gol, dopo che mancava dai campi di calcio da ben 5 partite tra campionato e coppa. Cristiano Ronaldo è tornato in grande stile e tutti i tifosi della Juventus non vedevano l’ora di rivederlo in campo. Una doppietta in mezz’ora è quello che tutti avrebbero voluto vedere da giorni, e il commento su di lui non tarda ad arrivare: “Il Re è tornato”. CR7 però è sempre al centro di sempre più insistenti voci di mercato che lo vedrebbero via dalla Juventus già dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il fenomeno portoghese potrebbe tornare in un suo ex club, il Manchester United. L’offerta dei Red Devils sembrerebbe pronta e si aggirerebbe intorno agli 80 ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli sono bastati solamente tre minuti per siglare un gol, dopo che mancava dai campi di calcio da ben 5 partite tra campionato e coppa. Cristiano Ronaldo è tornato in grande stile e tutti i tifosi dellanon vedevano l’ora di rivederlo in campo. Una doppietta in mezz’ora è quello che tutti avrebbero voluto vedere da giorni, e il commento su di lui non tarda ad arrivare: “Il Re è tornato”. CR7 però è sempre al centro di sempre più insistenti voci di mercato che lo vedrebbero viagiàprossima stagione. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il fenomeno portoghese potrebbe tornare in un suo ex club, il Manchester United. L’offerta dei Red Devils sembrerebbe pronta e si aggirerebbe intorno agli 80 ...

