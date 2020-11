Burger King spiazza tutti: “Comprate da McDonald”. Il motivo è nobile (Di martedì 3 novembre 2020) Burger King ha lanciato una campagna marketing in cui invita tutti ad andare a mangiare da McDonald’s. Qual è il motivo del messaggio Burger King invita le persone ad andare… Questo articolo Burger King spiazza tutti: “Comprate da McDonald”. Il motivo è nobile è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 novembre 2020)ha lanciato una campagna marketing in cui invitaad andare a mangiare da McDonald’s. Qual è ildel messaggioinvita le persone ad andare… Questo articolo: “Comprate da McDonald”. Ilè stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

chiabenzi : RT @chedisagio: La pubblicità di Burger King che consiglia di acquistare da McDonald's. È la co-opetition, una strategia di azione tra due… - rosscors : @DesireeBellia complimenti a Burger King. Bellissimo messaggio ?? - infovolantewww : Ma speriamo che falliscano queste merde rotte in culo, i loro padroni di merda e i loro lavoretti del cazzo.… - grassist_ : RT @chedisagio: La pubblicità di Burger King che consiglia di acquistare da McDonald's. È la co-opetition, una strategia di azione tra due… - BrunoMaggi : RT @FedericoSantori: Burger King nel Regno Unito chiede: 'Ordinate da McDonald's o in qualunque altra delle nostre sorelle'. Ok, siamo dav… -