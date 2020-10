Sci | Brignone batte Wierer ed è atleta dell' anno

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Grande duello tra due grandi donne e grandi campionesse per il titolo diFisi. Federicaper lo sci alpino e Dorotheaper il biathlon si sono giocate lo scettro per il ...

Federica Brignone è stata scelta come atleta dell'anno Fisi per la stagione 2019/2020. Fede, vincitrice della Coppa del mondo di sci alpino 2020, prima italiana di sempre, ha battuto in finale Dorothe ...Bologna, 30 ottobre 2020 - Grande duello tra due grandi donne e grandi campionesse per il titolo di atleta dell'anno Fisi. Federica Brignone per lo sci alpino e Dorothea Wierer per il biathlon si sono ...