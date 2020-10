Kim Kardashian riceve dal marito un ologramma del padre morto per il compleanno (Di venerdì 30 ottobre 2020) ? It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC Kim Kardashian West, @KimKardashian, October 29, 2020 Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 ottobre 2020) ? It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC KimWest, @Kim, October 29, 2020

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kanye West regala a Kim Kardashian per il compleanno l'ologramma del padre morto TGCOM Kanye West regala a Kim Kardashian per il compleanno l'ologramma del padre morto

A parlare in un video è Robert Kardashian, il padre delle influencer deceduto nel 2003. In un post su Twitter Kim mostra il regalo del marito Kanye West per il suo 40esimo compleanno. Un ologramma con ...

Ecco cosa ha regalato Kanye a Kim per i suoi 40 anni

Siete curiosi di sapere quale sia stato il regalo di compleanno scelto da Kanye West per i 40 anni di sua moglie Kim Kardashian? Ebbene, nel corso degli anni il rapper ha dimostrato di avere molta ...

