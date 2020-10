Zlatan Ibrahimovic invita tutti a mettere la mascherina (a modo suo) (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Regione Lombardia ha scelto un testimonial d'eccezione per promuovere il rispetto delle regole nel tentativo di limitare la nuova ondata di Covid-19: Zlatan Ibrahimovic. Nel video il campione del Milan si affaccia sul balcone del palazzo della Regione Lombardia, guarda il panorama e poi si rivolge alla telecamera. Ovviamente a modo suo, mettendo subito in chiaro le cose: «Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi!». E per dare il buon esempio la mascherina la indossa anche lui, prima di rimettersi a guardare dall'alto il panorama. La sfida al coronavirus lui l'ha vinta davvero, dopo essere risultato positivo (e asintomatico) lo scorso 24 settembre, a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Regione Lombardia ha scelto un testimonial d'eccezione per promuovere il rispetto delle regole nel tentativo di limitare la nuova ondata di Covid-19:. Nel video il campione del Milan si affaccia sul balcone del palazzo della Regione Lombardia, guarda il panorama e poi si rivolge alla telecamera. Ovviamente asuo, mettendo subito in chiaro le cose: «Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e, sempre. Vinciamo noi!». E per dare il buon esempio lala indossa anche lui, prima di rimettersi a guardare dall'alto il panorama. La sfida al coronavirus lui l'ha vinta davvero, dopo essere risultato positivo (e asintomatico) lo scorso 24 settembre, a ...

