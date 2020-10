Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,54%, Nasdaq +1,64% (Di giovedì 29 ottobre 2020) Wall Street chiude in positivo. Il Dow Jones sale dello 0,52% a 26.659,04 punti, il Nasdaq avanza dell'1,64% a 11.185,59 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,20% a 3.310,15 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020)in. Il Dowsale dello 0,52% a 26.659,04 punti, ilavanza dell'1,64% a 11.185,59 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,20% a 3.310,15 punti.

NicolaPorro : Vincerà #Trump! Ecco l'indice e le statistiche che confermerebbero il secondo mandato del tycoon ?? - MilanoFinanza : Google e Amazon volano a Wall Street dopo i conti, Facebook pesante - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,54%, Nasdaq +1,64% #WallStreet - MediasetTgcom24 : Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,54%, Nasdaq +1,64% #WallStreet - esseddomani : @eIa_madonna Siete pure belli allora. Ve caricate tipo the wolf of wall street? -