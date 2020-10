Sergio Mattarella ha firmato il decreto ristori: via libera agli aiuti per i settori colpiti dall’emergenza coronavirus (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto “decreto ristori” con le “misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall’epidemia COVID-19″ stabilite dal Consiglio dei Ministri. Il testo aveva ricevuto nella serata di mercoledì la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in edizione straordinaria. Si tratta di una manovra che vale “complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie”, come ha spiegato nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte, e che stanzia sostegni economici a bar, ristoranti, palestre, discoteche e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Repubblicahail cosiddetto “” con le “misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno aiproduttivi maggiormentedall’epidemia COVID-19″ stabilite dal Consiglio dei Ministri. Il testo aveva ricevuto nella serata di mercoledì la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in edizione straordinaria. Si tratta di una manovra che vale “complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie”, come ha spiegato nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte, e che stanzia sostegni economici a bar, ristoranti, palestre, discoteche e a ...

