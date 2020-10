Covid, a Napoli corteo di 150 commercianti del Rione Traiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Circa 150 commercianti del Rione Traiano sono scesi in piazza per protestare contro le ultime ordinanze emanate da Governo e regioni. “Non possiamo fidarci di chi ci ha già rifilato una fregatura: è per questo che diciamo ‘tu ci chiudi, tu ci paghi“. E’ lo slogan lanciato al quartiere Soccavo di Napoli dove i lavoratori hanno voluto sottolineare durante una protesta pacifica che si è appena conclusa. In piazza sono scesi titolari di ferramenta, di pizzerie, gestori di bar e ristoranti, farmacisti e anche i titolari delle palestre della zona, che si sentono i piu’ bersagliati, tutti rigorosamente con la mascherina. Presenti alla manifestazione anche Luca Caropreso, portavoce nazionale dell’associazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Circa 150delsono scesi in piazza per protestare contro le ultime ordinanze emanate da Governo e regioni. “Non possiamo fidarci di chi ci ha già rifilato una fregatura: è per questo che diciamo ‘tu ci chiudi, tu ci paghi“. E’ lo slogan lanciato al quartiere Soccavo didove i lavoratori hanno voluto sottolineare durante una protesta pacifica che si è appena conclusa. In piazza sono scesi titolari di ferramenta, di pizzerie, gestori di bar e ristoranti, farmacisti e anche i titolari delle palestre della zona, che si sentono i piu’ bersagliati, tutti rigorosamente con la mascherina. Presenti alla manifestazione anche Luca Caropreso, portavoce nazionale dell’associazione ...

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a sanguinare, prurito, dolore, bruciore alla pelle, in partic ...

Emergenza Covid. Campania, posti letto in cliniche e ospedali religiosi

Le prime riunioni con le strutture private convenzionate sono già in corso, mentre per gli ospedali religiosi saranno coinvolti con posti letto covid gli ospedali Fatebenefratelli di Napoli e ...

Le prime riunioni con le strutture private convenzionate sono già in corso, mentre per gli ospedali religiosi saranno coinvolti con posti letto covid gli ospedali Fatebenefratelli di Napoli e ...