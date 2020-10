Traffico Roma del 28-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Mario Fani a via della Pineta Sacchetti e seguire rallentata anche via della Pineta Sacchetti fino a via lardaria verso Primavalle all’appio latino rallentamenti per incidente in via Latina altezza via Carlo Cipolla analoga situazione Cinecittàrallentato sulla Tuscolana per un incidente avvenuto all’altezza di via Vittorio occorsio altro incidente alle Ostiense su Piazzale Ostiense all’altezza della fermata della metropolitana a San Giovannirallentato in via dell’Ambaradam tra Piazza San Giovanni in Laterano via Druso sulla linea B della metropolitana circolazione rallentata nella tratta Termini Laurentina verso la ...