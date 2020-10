Parpiglia svela la verità sul caso covid 19 al GF VIP 5 e racconta i dettagli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La giornata di ieri è stata particolarmente confusa per i telespettatori che come ci ricorda spesso Alfonso Signorini, seguono con passione il Grande Fratello VIP 5. Il motivo? Il conduttore nel corso della serata del 26 ottobre 2020 aveva spiegato che i tre ingressi previsti in casa non ci sarebbero più stati. Il motivo? La positività ai test di controllo di uno dei concorrenti, che avrebbe poi dovuto fare il tampone per confermare. In attesa dei risultati però, per proteggere tutti e per fare nuovi test, si preferiva rimandare gli ingressi. E fin qui, nulla di difficile da comprendere, anche se tutti ci siamo chiesti come fosse possibile, visto che Bettarini era in quarantena dal 17 ottobre, immaginavamo che anche le due ragazze lo fossero…E poi iniziano però i commenti via social e via giornali. Selvaggia Roma fa sapere di essere “sana ...