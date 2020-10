LIVE Vuelta a España 2020 | la tappa di oggi in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Partita ufficialmente questa ottava frazione. 12.59 Altro ritiro: Unfortunately @golasmichal has had to return home to Poland for family reasons and won't take the start today at La. We'll miss you, Michal, but family comes first. pic.twitter.com/Y3DWBFa3ak — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 28,12.56 Partenza ufficiale prevista alle 13.03. 12.53 Partita la carovana, ora breve tratto di trasferimento. 3, 2, 1… Go!#La20 pic.twitter.com/UeZ4G4P4WJ — La(@la) October 28,12.50 La Maglia Rossa nella zona di partenza: @RichardCarapazM listo para enfrentarse a una etapa de montaña, ánimo !@RichardCarapazM and @chrisfroome ...