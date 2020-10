“400mila morti in più se non facciamo nulla”: Il presidente Macron chiude il Paese (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il presidente Macron chiude la Francia per i contagi che hanno raggiunto i 70mila. Si potrà uscire per lavoro, la spesa e motivi medici. Il presidente della Francia, Macron, annuncia un nuovo lockdown che partirà venerdì e durerà fino al 1 dicembre. I francesi, esattamente come accaduto durante la prima fase dei contagi, potranno uscire … L'articolo “400mila morti in più se non facciamo nulla”: Il presidente Macron chiude il Paese proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Illa Francia per i contagi che hanno raggiunto i 70mila. Si potrà uscire per lavoro, la spesa e motivi medici. Ildella Francia,, annuncia un nuovo lockdown che partirà venerdì e durerà fino al 1 dicembre. I francesi, esattamente come accaduto durante la prima fase dei contagi, potranno uscire … L'articolo “400milain più se nonnulla”: Ililproviene da YesLife.it.

