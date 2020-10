(Di martedì 27 ottobre 2020), Russia, - IlMonaco fa due su due in questo avvio di Champions League e resta al comando del gruppo A superando in trasferta la, con molta fatica, per 2-1. Partono forte ...

sportli26181512 : Il Bayern vince ancora: un gioiello di Kimmich stende la Lokomotiv Mosca: I campioni d'Europa sbloccano con Goretzk… - ilcirotano : A Mosca il Bayern soffre ma vince 2-1. Ora tocca a Real, City e Liverpool - - spaziocalcio : Champions League, #Inter a ritmo ridotto ma fermata dalle traverse: con lo #Shakhtar è un deludente 0-0. Vince il… - sportli26181512 : A Mosca il Bayern soffre ma vince 2-1. Ora tocca a Real, City e Liverpool: A Mosca il Bayern soffre ma vince 2-1. O… - Kingsamuel111 : Il Bayern vince 'solo' 2:1 a Mosca. Crisi profonda ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern vince

Corriere dello Sport

I tedeschi escono vincenti da questo sofferto Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco. La truppa di Frick gioca bene e passa in vantaggio con Gortezka nella prima frazione. Nel secondo tempo i russi trovano il ...Gli uomini di Flick passano in Russia con Goretzka, vengono raggiunti dal fratello del giocatore dell'Atalanta e portano a casa i tre punti con una perla del tedesco. 20' per Douglas Costa che non bri ...