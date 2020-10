Grave lutto per Lorella Cuccarini La conduttrice ha il cuore spezzato | “Non ti dimenticherò mai”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Giornata molto triste per il mondo dello spettacolo e soprattutto per latelevisiva. Oggi &e; infatti deceduto il suo storico agente, Cencio Marangoni, sconfitto all’et&a; di 89 anni da una malattia. Lottava da tanto tempo contro il brutto male. Sono stati molti i personaggi famosi che lo hanno voluto ricordare e salutare per l’ultima volta, ma &e; stata in particolare l’ex presentatrice de ‘La Vita in diretta’ a pubblicare un post davvero molto emozionante su Instagram. Stamattina anche Beppe Grillo gli aveva dedicato un messaggio: “Avrei voluto stringerti la mano come ce la siamo stretta 50 anni fa. Quel gesto segn&o; la nostra amicizia e il nostro legame professionale. Ora lo ...