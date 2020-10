' XboxSeries X S e PS5? Sony e Microsoft riusciranno a vendere tutte le unità prodotte quest' anno'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Phil Spencer in una lunga intervista ha parlato di molte cose tra cui alcuni chiarimenti sull'acquisizione di Bethesda, l'eventuale possibilità che le esclusive Xbox Series X/S possano arrivare anche su altre piattaforme.Sempre durante'intervista, al boss di Xbox è stato chiesto quale sia la sua posizione riguardo l'esclusività dei giochi e le vendite delle console next-gen. "Un'esclusività a breve termine può starci" ha affermato Spencer, "Ma penso che a lungo termine, quel cameratismo si trasformi molto rapidamente in armamento di giochi esclusivi, il mio contro il tuo. E penso che i giochi esclusivi per piattaforme chiuse siano uno strumento di marketing per guidare verso l'acquisto di determinate piattaforme".Spencer poi ha continuato a parlare di come il lancio di una nuova gamma di console influisca sull'esclusività. ...