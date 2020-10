Nuovo DPCM e contagi in aumento, Clementi spiega perché “non dobbiamo spaventarci”: “Colleghi, basta terrorismo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “E’ un buon testo, ma non siamo a marzo: colleghi, basta terrorismo“: lo ha affermato Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Credo che alcune di queste misure possano rivelarsi efficaci. Quello di una settimana fa era troppo blando“. “Rimane il tema dei trasporti, settore molto critico: abbiamo ventimila autobus turistici privati fermi con altrettanti autisti disoccupati, non capisco perché non vengano utilizzati“. “Il tasso di ospedalizzazione non è quello di marzo e siamo diventati più bravi sia a curare sia a diagnosticare. Ma sui ricoveri ci sarebbe da fare anche un altro discorso: portiamo troppe persone in ospedale, questo fa andare in tilt il sistema ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) “E’ un buon testo, ma non siamo a marzo: colleghi,terrorismo“: lo ha affermato Massimo, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Credo che alcune di queste misure possano rivelarsi efficaci. Quello di una settimana fa era troppo blando“. “Rimane il tema dei trasporti, settore molto critico: abbiamo ventimila autobus turistici privati fermi con altrettanti autisti disoccupati, non capisco perché non vengano utilizzati“. “Il tasso di ospedalizzazione non è quello di marzo e siamo diventati più bravi sia a curare sia a diagnosticare. Ma sui ricoveri ci sarebbe da fare anche un altro discorso: portiamo troppe persone in ospedale, questo fa andare in tilt il sistema ...

