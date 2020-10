Huawei FreeBuds Studio, ecco le prime cuffie a padiglione del produttore cinese (Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante l’evento di presentazione della famiglia di smartphone Huawei Mate 40, l’azienda di Richard Yu ha annunciato anche l’arrivo di alcuni nuovi accessori tra cui in particolare le Huawei FreeBuds Studio, le prime cuffie over-ear della casa: dotate di cancellazione attiva del rumore e di una qualità del suono di alto livello, le nuove cuffie Huawei promettono un’esperienza di ascolto dedicata ai più esigenti. Il design delle nuove Huawei FreeBuds Studio punta tutto sulla semplicità e sull’eleganza, tutto basato com’è sull’utilizzo di forme geometriche come cerchi e linee. La finitura metallica opaca dei padiglioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante l’evento di presentazione della famiglia di smartphoneMate 40, l’azienda di Richard Yu ha annunciato anche l’arrivo di alcuni nuovi accessori tra cui in particolare le, leover-ear della casa: dotate di cancellazione attiva del rumore e di una qualità del suono di alto livello, le nuovepromettono un’esperienza di ascolto dedicata ai più esigenti. Il design delle nuovepunta tutto sulla semplicità e sull’eleganza, tutto basato com’è sull’utilizzo di forme geometriche come cerchi e linee. La finitura metallica opaca dei padiglioni e ...

