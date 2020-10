Erdogan lancia appello a boicottare prodotti francesi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 26 OTT - "Faccio unalla nazione: non comprate più". Così il presidente turco Recep Tayyiphato oggi un invito al boicottaggio, dopo il nuovo ...

Agenzia ANSA

Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato oggi un invito al boicottaggio, dopo il nuovo duro scontro dei giorni scorsi con Emmanuel Macron. Non si arresta in Turchia il crollo della ...«Faccio un appello alla nazione: non comprate più prodotti francesi». Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato oggi un invito al boicottaggio, dopo il nuovo duro scontro dei giorni ...