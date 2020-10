Antonella Elia stronca Elisabetta Gregoraci: “Profumiera, usi gli uomini” (Di martedì 27 ottobre 2020) Antonella Elia ha stroncato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, accusandola di usare Pierpaolo Petrelli per le dinamiche del gioco. Antonella Elia non poteva di certo non dire la sua durante la diretta di questa sera sul percorso di Elisabetta Gregoraci al GF Vip. L’opinionista, non appena Alfonso Signorini è tornato a parlare dell’amicizia speciale che … L'articolo Antonella Elia stronca Elisabetta Gregoraci: “Profumiera, usi gli uomini” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020)hatoal GF Vip, accusandola di usare Pierpaolo Petrelli per le dinamiche del gioco.non poteva di certo non dire la sua durante la diretta di questa sera sul percorso dial GF Vip. L’opinionista, non appena Alfonso Signorini è tornato a parlare dell’amicizia speciale che … L'articolo: “Profumiera, usi gli uomini” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

jurino2 : #GFVIP @alfosignorini ma non è mica vero che Antonella Elia abbia detto: 'non siete gente per bene'... Troppo ditt… - senonoraquand0 : Antonella Elia non si risparmia con Elisabetta: 'si vede proprio che Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico' PUAHAH sono morta - CheDonnait : Antonella Elia non le manda a dire ad Elisabetta Gregoraci #GFVIP - iconicrusca : Sogno un #GFVIP condotto da Antonella Elia. - ErrigoXvII : RT @BITCHYFit: Alfonso Signorini se mi leggi prendi nota: opinionisti #GFVip 2021 Antonella Elia e Tommaso Zorzi. -