Traffico Roma del 25-10-2020 ore 08 | 30

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuona domenica da Simone Cerchiara senza disagi nella circolazione in queste prime ore del mattino strade completamente scorrevoli Ma attenzione a delle chiusure vicino alle Terme di Caracalla chiusa viale Baccelli Sono in corso lavori alberature la riapertura alle 16 chiusa via Veneto in direzione di piazza Barberini da Piazzaledeviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana via Veneto che sarà chiusa fino al primo pomeriggio fino al termine delle operazioni di smontaggio La passerella allestita per la Corsa 1000 Miglia Intanto oggi a Porta Portese domenica con il mercato chiusura in via Ettore Rolli e limitazione alla sosta nell’area circostante deviate tre linee di bus per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it con questo ...