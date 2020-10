Crotone, termina l’isolamento fiduciario: Dragus ancora positivo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Crotone, impegnato contro il Cagliari alle ore 12:30, attraverso una nota ufficiale ha reso noto che: “In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso ieri il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato. Tutti i cicli di tamponi ai componenti del gruppo in isolamento hanno dato esito negativo. Rimane la positività del calciatore Denis Dragus che prosegue la sua quarantena in isolamento domiciliare.” Foto: twitter Crotone L'articolo Crotone, termina l’isolamento fiduciario: Dragus ancora positivo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il, impegnato contro il Cagliari alle ore 12:30, attraverso una nota ufficiale ha reso noto che: “In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso ieri il periodo di isolamentoprecedentemente comunicato. Tutti i cicli di tamponi ai componenti del gruppo in isolamento hanno dato esito negativo. Rimane la positività del calciatore Denische prosegue la sua quarantena in isolamento domiciliare.” Foto: twitterL'articolol’isolamentoproviene da Alfredo Pedullà.

Il primo anticipo della quinta giornata tra Sassuolo e Torino termina con un pareggio pirotecnico. Un 3-3 combattuto, con i granata che conquistano il primo punto della stagione e agganciano il Croton ...

A san Valentino l’ultimo punto a Torino per il club della città di Romeo e Giulietta

Ogni tre incroci uno Juventus-Verona termina col punteggio di 2-1 ... club della città di Romeo e Giulietta… La Juventus è reduce dal pareggio in casa del Crotone. Un 1-1 che fa seguito, almeno sul ...

