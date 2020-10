Coronavirus: Aefi, ‘Dpcm è choc gravissimo per settore fiere, urge aiuto economico’ (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) – “Il nuovo Dpcm che entra in vigore domani, lunedì 26 ottobre, prevede la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche. Il provvedimento è uno shock gravissimo per il settore fieristico per il quale serve un atto urgente con un intervento economico a fondo perduto. Il Governo deve dare risposte immediate alle fiere, alle quali aveva garantito che una eventuale stretta sarebbe stata programmata”. Lo afferma Maurizio Danese, presidente di Aefi- Associazione esposizioni e fiere italiane. “La sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio da una chiusura forzata da marzo al primo settembre, che ha causato la perdita di oltre il 70% ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) – “Il nuovo Dpcm che entra in vigore domani, lunedì 26 ottobre, prevede la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche. Il provvedimento è uno shockper ilfieristico per il quale serve un attonte con un intervento economico a fondo perduto. Il Governo deve dare risposte immediate alle, alle quali aveva garantito che una eventuale stretta sarebbe stata programmata”. Lo afferma Maurizio Danese, presidente di- Associazione esposizioni eitaliane. “La sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a ungià messo in ginocchio da una chiusura forzata da marzo al primo settembre, che ha causato la perdita di oltre il 70% ...

Lo afferma Maurizio Danese, presidente di Aefi- Associazione esposizioni e fiere italiane. "La sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio da una ...

Carburanti, Oil&nonOil guarda anche al green

Conclusa a Veronafiere la 15ma edizione del salone Oil&nonOil – Energie, Carburanti & Servizi per la Mobilità, principale fiera di settore che, nonostante le restrizioni dovute al contenimento della p ...

Conclusa a Veronafiere la 15ma edizione del salone Oil&nonOil – Energie, Carburanti & Servizi per la Mobilità, principale fiera di settore che, nonostante le restrizioni dovute al contenimento della p ...