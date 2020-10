Rischio idrogeologico, dal Viminale fondi per il Comune di Castel San Giorgio (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – . L’amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara, infatti, ha richiesto e ottenuto contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio Rischio idrogeologico. Con decreto del ministero dell’Interno del 31 agosto scorsi, infatti, il Comune è stato inserito in graduatoria ma senza essere finanziato. L’approvazione della legge 126 del 13 febbraio scorso ha previsto ulteriori risorse e reso possibile l’ammissione a finanziamento della spesa di progettazione degli interventi proposti dal Comune sangiorgese per un totale di 413.653 euro. “Si tratta di interventi di messa in sicurezza per la mitigazione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – . L’amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara, infatti, ha richiesto e ottenuto contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio. Con decreto del ministero dell’Interno del 31 agosto scorsi, infatti, ilè stato inserito in graduatoria ma senza essere finanziato. L’approvazione della legge 126 del 13 febbraio scorso ha previsto ulteriori risorse e reso possibile l’ammissione a finanziamento della spesa di progettazione degli interventi proposti dalsangiorgese per un totale di 413.653 euro. “Si tratta di interventi di messa in sicurezza per la mitigazione ...

