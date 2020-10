Parla Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo dice la sua su Maria De Filippi. (Di sabato 24 ottobre 2020) Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più amate di sempre. La loro unione, gli anni passati ha fatto Parlare tantissimo i media. In tanti infatti sanno benissimo che la coppia ha iniziato il rapporto in modo particolare, erano prima amanti e solo successivamente entrambi hanno deciso di uscire allo scoperto. Lo scorso anno la coppia ha festeggiato le nozze d’argento ed è forse la coppia più solida della televisione italiana. I due nel corso degli anni hanno anche avuto un figlio Gabriele che oggi infatti ha 30 anni, adottato quando era molto piccolo dalla coppia. Le cose tra i due però non sempre sono andate come immaginiamo. La coppia infatti prima di uscire allo scoperto erano solidi amanti. Maurizio in particolare era sposato con ... Leggi su virali.video (Di sabato 24 ottobre 2020)Desono una delle coppie più amate di sempre. La loro unione, gli anni passati ha fattore tantissimo i media. In tanti infatti sanno benissimo che la coppia ha iniziato il rapporto in modo particolare, erano prima amanti e solo successivamente entrambi hanno deciso di uscire allo scoperto. Lo scorso anno la coppia ha festeggiato le nozze d’argento ed è forse la coppia più solida della televisione italiana. I due nel corso degli anni hanno anche avuto un figlio Gabriele che oggi infatti ha 30 anni, adottato quando era molto piccolo dalla coppia. Le cose tra i due però non sempre sono andate come immaginiamo. La coppia infatti prima di uscire allo scoperto erano solidi amanti.in particolare era sposato con ...

infoitcultura : Costanzo-De Filippi, a distanza di anni Marta Flavi parla del tradimento: 'Mi ha fatto uno strano effetto' - infoitcultura : Tradimento Costanzo-De Filippi, parla l'ex moglie Marta Flavi: 'Quando scoprii tutto' - infoitcultura : Tradimento Costanzo-De Filippi, parla l'ex moglie Marta Flavi: 'La reazione quando li scoprii' - louisgoldensun : stasera le angels: marta: deceduta per harry serafina: carica per harry lottie: non capisce più niente tra ariana,… - Marta_t_ : RT @erodahaz: SE NEL BEHIND THE SCENES DI GOLDEN PARLA IN ITALIANO MI METTO AD URLARE -