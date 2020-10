Mindhunter la terza stagione per il momento non si fa. Il fallimento della strategia da supermercato di Netflix (Di sabato 24 ottobre 2020) Mindhunter la terza stagione al momento non sarà realizzata David Fincher in un’intervista a Vulture per presentare il suo film per Netflix Mank (qui i dettagli) ha confermato quello che tutti un po’ sapevamo: la terza stagione di Mindhunter per il momento non si farà. Anche da Netflix arrivano conferme ma non una definitiva cancellazione “magari tra cinque anni”, ma tra cinque anni chissà quale sarà lo scenario e probabilmente ci saremo anche scordati di Mindhunter. Due stagioni, 19 episodi, Mindhunter è un affascinante viaggio nella mente dei serial killer andando a raccontare l’origine della divisione ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 24 ottobre 2020)laalnon sarà realizzata David Fincher in un’intervista a Vulture per presentare il suo film perMank (qui i dettagli) ha confermato quello che tutti un po’ sapevamo: ladiper ilnon si farà. Anche daarrivano conferme ma non una definitiva cancellazione “magari tra cinque anni”, ma tra cinque anni chissà quale sarà lo scenario e probabilmente ci saremo anche scordati di. Due stagioni, 19 episodi,è un affascinante viaggio nella mente dei serial killer andando a raccontare l’originedivisione ...

