Bologna | Fenucci positivo al Coronavirus | in isolamento

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Bologna - L'ad #Fenucci positivo - sportface2016 : #Bologna - L'ad #Fenucci positivo - rep_bologna : Bologna Fc, l'ad Fenucci positivo al coronavirus [Luca Baccolini] [aggiornamento delle 11:02] -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Fenucci

Corriere dello Sport.it

BOLOGNA - Nuovo caso di positività al Coronavirus tra le fila del Bologna, anche se non si tratta di giocatori o membri dello staff: è il dirigente rossoblù Claudio Fenucci, totalmente asintomatico e ...Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è risultato positivo al tampone per Covid-19. Il dirigente rossoblu non fa parte del gruppo squadra, è asintomatico e si è subito messo in ...