Proteste a Napoli nella prima notte di coprifuoco | corteo per le strade contro le misure di De Luca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Striscioni, cori, fumogeni e uncon centinaia di persone. Mentre a Roma si spengono le luci per ladianti-Covid, acentinaia di persone si sono organizzate sui social e sono scese in strada al grido di “Libertà, libertà” per protestarele nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De. Tra di loro anche molti esercenti, come testimoniato dagli striscioni apparsi tra la folla: “Se tu mi chiudi, tu mi aiuti”, hanno scritto rivolgendosi al presidente campano e al governo Conte. “A salute è acosa, ma senza soldi non si cantano messe”, si legge in un altro. Intanto, da Nord a Sud, si spengono le luci delle città italiane. Obiettivo, ...