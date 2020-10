Napoli, seduta mattutina: squadra divisa in due gruppi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la gara contro l’AZ Alkmaar, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Benevento in programma domenica al “Vigorito” per la quinta giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio in Europa League hanno svolto lavoro in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito lavoro aerobico e seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la gara contro l’AZ Alkmaar, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Benevento in programma domenica al “Vigorito” per la quinta giornata di Serie A (ore 15). Lasi èin due. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio in Europa League hanno svolto lavoro in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito lavoro aerobico etecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilsta.

napolista : Napoli, seduta mattutina: squadra divisa in due gruppi Lavoro differenziato tra chi ha giocato ieri dal primo minut… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, report odierno: lavoro differenziato per chi ha giocato ier… - sportli26181512 : #Napoli a lavoro dopo l'Az: Gattuso mette il Benevento nel mirino: Lavoro in palestra per i titolari di Europa Leag… - 100x100Napoli : Il #Napoli ha terminato la seduta prevista per oggi. Il report. - genabr : metterei i tifosi del napoli in lockdown perenne.. basta una molecola per cancellare un 4-1 alla super Atalanta dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli seduta Napoli, seduta mattutina: squadra divisa in due gruppi - ilNapolista IlNapolista Napoli, report da Castel Volturno: dopo la sconfitta tutti agli ordini di Gattuso, i dettagli

Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, il Napoli reduce dalla sconfitta europea, già si è allenato in vista del Benevento.

Napoli, nella testa già il Benevento: gruppo al completo al centro tecnico

A poche ore dalla bruciante sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, il Napoli torna a lavorare al centro tecnico di Castel volturno. Gli azzurri impegnati ieri sera dal primo minuto contro gli ...

Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, il Napoli reduce dalla sconfitta europea, già si è allenato in vista del Benevento.A poche ore dalla bruciante sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, il Napoli torna a lavorare al centro tecnico di Castel volturno. Gli azzurri impegnati ieri sera dal primo minuto contro gli ...