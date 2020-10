Mara Maionchi positiva al Covid: ricoverata in ospedale, come sta adesso? Ultime notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi è positiva al coronavirus. La discografica si trova attualmente ricoverata in ospedale a Milano, anche se le sue condizioni, per fortuna, non appaiono gravi. La notizia è stata lanciata da Selvaggia Lucarelli che l’ha prontamente condivisa su TPI. Mara Maionchi positiva al Covid dopo Federica Pellegrini Secondo le primissime indiscrezioni, la Maionchi si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 ottobre 2020)al coronavirus. La discografica si trova attualmenteina Milano, anche se le sue condizioni, per fortuna, non appaiono gravi. La notizia è stata lanciata da Selvaggia Lucarelli che l’ha prontamente condivisa su TPI.aldopo Federica Pellegrini Secondo le primissime indiscrezioni, lasi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - tpi : Mara Maionchi ricoverata in ospedale per il #coronavirus. - HuffPostItalia : Mara Maionchi ricoverata per Covid - _SDeJong_ : RT @milano_today: #MaraMaionchi in ospedale per #coronavirus: l'entourage conferma il ricoverto---> - CarloAsnaghi : RT @Cambiacasacca: Non é morto Silvio, non é morto Trump, né Briatore, né le altre decine di vips. Ragazzi se non muore manco Mara Maionchi… -