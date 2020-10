Serie C, crash Eleven Sports: “Attacco informatico senza precedenti”. Il comunicato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri pomeriggio un nuovo blackout.Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi e la decisione di Eleven Sports di ampliare l’offerta dando la possibilità a tutti gli abbonati di assistere alle partite di Serie C anche sulla piattaforma MyCujoo, gli utenti non sono riusciti a vedere le gare valide per la sesta giornata di campionato.Dopo l'ennesimo disservizio registrato, Eleven Sports ha diramato il seguente comunicato."Nelle ultime settimane Eleven Sports è stata oggetto di gravi e ripetuti attacchi informatici culminati in un ultimo attacco di dimensioni senza precedenti mercoledì sera 21 ottobre.Contestualmente all’inizio degli attacchi Eleven Sports ha messo in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri pomeriggio un nuovo blackout.Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi e la decisione didi ampliare l’offerta dando la possibilità a tutti gli abbonati di assistere alle partite diC anche sulla piattaforma MyCujoo, gli utenti non sono riusciti a vedere le gare valide per la sesta giornata di campionato.Dopo l'ennesimo disservizio registrato,ha diramato il seguente."Nelle ultime settimaneè stata oggetto di gravi e ripetuti attacchi informatici culminati in un ultimo attacco di dimensioniprecedenti mercoledì sera 21 ottobre.Contestualmente all’inizio degli attacchiha messo in ...

