Paola Turci | una dama bianca speciale tutta da scoprire – foto

Leggi su yeslife

(Di giovedì 22 ottobre 2020), la cantautrice stupisce tutti in questo ultimo scatto su Instagram. Unada, semplicemente meravigliosa. View this post on Instagram Creare bellezza e celebrare le donne è quello ho sempre voluto fare con la mia musica. Per questo sono onorata di essere Musa di Filorga, brand che supporta le donne nella … L'articolo, unadaproviene da YesLife.it.