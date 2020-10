"La vedete?". Il foglio in mano a Myrta Merlino, il simbolo della disfatta di Conte (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sempre più critica nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, Myrta Merlino. Per il secondo giorno consecutivo, apre L'aria che tira su La7 con un intervento contro l'esecutivo. Nel mirino, i ritardi, ormai irrimediabili, nel prepararsi alla seconda ondata. "È incredibile che oggi parliamo di ospedali pieni, di file per i tamponi, di carenze di medici e infermieri e di tante persone in attesa della cassa integrazione", premette la Merlino. Dunque, sventola un foglio: "Ho di nuovo in mano l'autocertificazione...". Già, torna il modulo da compilare per uscire di casa laddove vige il coprifuoco. "La vedete? L'avevo strappata ma è tornata, è l'autocertificazione. Non è andato tutto bene", conclude con vis ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sempre più critica nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus,. Per il secondo giorno consecutivo, apre L'aria che tira su La7 con un intervento contro l'esecutivo. Nel mirino, i ritardi, ormai irrimediabili, nel prepararsi alla seconda ondata. "È incredibile che oggi parliamo di ospedali pieni, di file per i tamponi, di carenze di medici e infermieri e di tante persone in attesacassa integrazione", premette la. Dunque, sventola un: "Ho di nuovo inl'autocertificazione...". Già, torna il modulo da compilare per uscire di casa laddove vige il coprifuoco. "La? L'avevo strappata ma è tornata, è l'autocertificazione. Non è andato tutto bene", conclude con vis ...

Aumentare gli investimenti era opportuno fin da prima della crisi, visto che i tassi di interesse erano già molto bassi. Con la pandemia.

“Arcuri dice che è impossibile fare più tamponi? Un'affermazione gravissima”

Il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a Tagadà attacca il commissario per l'emergenza Covid che ha parlato di tamponi in aumento nei prossimi mesi: "Dovevamo già essere avanti. C'è un problema ...

