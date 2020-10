GP Teruel 2020, Alex Marquez: “Test di Misano sono stati importanti per me” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In gara avevo un buon passo, ma sarà un week end interessante. Vedremo quanto riusciremo a migliorare, poi ci concentreremo sulle qualifiche perché sono fondamentali su questo tipo di pista”. Lo ha detto Alex Marquez, reduce dal secondo podio consecutivo e pronto a ripetersi al GP di Teruel. “I test a Misano sono stati importanti, ciò mi ha permesso di essere più a mio agio sulla moto – prosegue in conferenza stampa – Da quel momento ci siamo resi conto di lavorare in un modo migliore”. Per Alex anche i complimenti di Lorenzo. “Gli ho risposto su Instagram, è stata una sorpresa e sono stato contento. Come sta Marc? Non è cambiato nulla, ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In gara avevo un buon passo, ma sarà un week end interessante. Vedremo quanto riusciremo a migliorare, poi ci concentreremo sulle qualifiche perchéfondamentali su questo tipo di pista”. Lo ha detto, reduce dal secondo podio consecutivo e pronto a ripetersi al GP di. “I test a, ciò mi ha permesso di essere più a mio agio sulla moto – prosegue in conferenza stampa – Da quel momento ci siamo resi conto di lavorare in un modo migliore”. Peranche i complimenti di Lorenzo. “Gli ho risposto su Instagram, è stata una sorpresa estato contento. Come sta Marc? Non è cambiato nulla, ...

zazoomblog : MotoGP GP Teruel 2020. Mir: “Bel week end saremo tutti più veloci” - #MotoGP #Teruel #2020. #saremo #tutti - sportface2016 : #TeruelGP, le parole di Alex #Marquez in conferenza - sportface2016 : #TeruelGP, #Quartararo: 'La pressione non è sulle mie spalle' - sportface2016 : #TeruelGP Le dichiarazioni di Joan #Mir alla vigilia del fine settimana in Spagna - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2: @AndreaDovizioso , 'Non ho parlato con @Petrux9 [VIDEO] -… -