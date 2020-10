Da nessuna parte (Di giovedì 22 ottobre 2020) E dappertutto: il viaggio di una famiglia che ha scelto di vivere in uno scuolabus giallo, fotografata da Dotan Saguy Leggi su ilpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) E dappertutto: il viaggio di una famiglia che ha scelto di vivere in uno scuolabus giallo, fotografata da Dotan Saguy

marattin : Se pensi che, con il peggiorare dell’emergenza COVID, sia ancora più assurdo non far ricorso al Mes (zero interessi… - borghi_claudio : @HankBarflyer Giusto. Infatti adesso comincia la battaglia contro i prestiti del rf però è una cosa meno insidiosa:… - TortoricAurelio : RT @doluccia16: Chi sarebbe disposto a passare ad un'azione concreta contro il governo? Cliccate senza commentare, voglio un 'numero'. Vi a… - GastoneSabba : RT @doluccia16: Chi sarebbe disposto a passare ad un'azione concreta contro il governo? Cliccate senza commentare, voglio un 'numero'. Vi a… - geokawa : RT @doluccia16: Chi sarebbe disposto a passare ad un'azione concreta contro il governo? Cliccate senza commentare, voglio un 'numero'. Vi a… -

Per dieci mesi Saguy li ha fotografati mentre cercavano di realizzare il loro sogno famigliare: vivere in modo alternativo e viaggiare, senza nessun posto dove andare, ma dappertutto, purché insieme.

Napoli, tutti negativi (a parte i soliti due). Preoccupa la situazione dell'Az Alkmaar, ma si gioca

I tamponi effettuati ieri non hanno riscontrato positività tra gli azzurri, escludendo Zielinski e Elmas che ancora non sono guariti. Si teme però che gli olandesi, che hanno lasciato 9 contagiati a c ...

