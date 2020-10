Attila Hildmann e Qanon: vandalizzate le opere del museo di Berlino (Di giovedì 22 ottobre 2020) . La Polizia e la Prussian Cultural Heritage Foundation hanno confermato il danneggiamento di circa 63 reperti Attila Hildmann e Qanon: il 3 ottobre 2020 si è verificato un atto vandalico contro le opere esposte presso l’Isola dei Musei a Berlino. Sono stati danneggiati circa 63 reperti attraverso l’utilizzo di un liquido oleoso, la Polizia e la Prussian Cultural Heritage Foundation hanno confermato il danneggiamento. Sono state danneggiate opere come statue egizie, sarcofaghi, immagini di divinità greche e dei dipinti europei del XIX secolo non collegabili con le credenze dei complottisti. La Polizia tedesca sta ancora indagando. Si pensa che gli autori siano legati al movimento complottista nato negli Stati Uniti, i Qanon. ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020) . La Polizia e la Prussian Cultural Heritage Foundation hanno confermato il danneggiamento di circa 63 reperti: il 3 ottobre 2020 si è verificato un atto vandalico contro leesposte presso l’Isola dei Musei a. Sono stati danneggiati circa 63 reperti attraverso l’utilizzo di un liquido oleoso, la Polizia e la Prussian Cultural Heritage Foundation hanno confermato il danneggiamento. Sono state danneggiatecome statue egizie, sarcofaghi, immagini di divinità greche e dei dipinti europei del XIX secolo non collegabili con le credenze dei complottisti. La Polizia tedesca sta ancora indagando. Si pensa che gli autori siano legati al movimento complottista nato negli Stati Uniti, i. ...

